شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها تراجع التضخم.. 5 نبوءات اقتصادية لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب نهاية عام 2023 أوردت مجموعة "جي بي مورجان" المصرفية الأمريكية بعض مما تراه من نبوءات اقتصادية ستؤثر على الاسواق في العام المقبل 2024. وأصدرت المجموعة توقعاتها لعام 2024 في تقرير عن إعادة تكوين الاستثمار، لافتة إلى أن العوائد المحتملة في العديد من فئات الأصول واعدة أكثر مما كانت عليه منذ أكثر من عقد كام. ورصدت المجموعة المصرفية خمسة توقعات استثمارية تعتقد أنها قد تكون ضرورية خلال العام المقبل، كالآتي:

استقرار التضخم

في مختلف أنحاء العالم المتقدم انهار معدل التضخم الرئيسي من ذروته التي بلغت نحو 8% إلى أقل من 3.5% اليوم فيما يشير ذلك إلى كثير من التقدم.

ووفق ذلك تشير العديد من المؤشرات إلى مزيد من الانكماش كما يستمر سوق العمل في العودة إلى التوازن وهي إشارة قوية لتراجع نمو الأجور.

تتباطأ وتيرة مكاسب الوظائف ببطء في مختلف الاقتصادات وفي الولايات المتحدة ولا يوجد الآن سوى 1.3 فرصة عمل متاحة لكل عامل عاطل عن العمل وهذا بعيد كل البعد عما كان سائدا منذ أكثر من عام بقليل وقليلا فقط أعلى من 1.2 عما كان عليه قبل الوباء.

وعلاوة على ذلك، فإن أحدث البيانات المتعلقة بأسعار المساكن في الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو ثلاثة أرباع التغير في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي لا تزال تشير إلى التباطؤ. ومع ذلك، قد يستقر التضخم عند مستوى أعلى مما كان عليه خلال العقد الماضي.

توقعات الفائدة

تعمل سياسات النقد بشكل أفضل عندما تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وعندما تتحرك توقعات التضخم إلى الأعلى كما في العامين الماضيين.

وفي الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتوقع السوق فرصة بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بحلول مارس وبنسبة 100% بحلول مايو 2024.

وبشكل عام، يعتقد المستثمرون أن الفيدرالي سيقر تخفيضات بقيمة 125 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

أداء السندات

كان شهر نوفمبر أفضل شهر للدخل الثابت الأساسي في الولايات المتحدة منذ 40 عامًا. وتوفر السندات الاستقرار في المحافظ ذات التقلبات الأقل مقابل الأسهم وترتفع الأسعار عندما يتباطأ النمو الاقتصادي وتنخفض أسعار الفائدة. ولم يأتِ هذا إلا بتكلفة كبيرة خلال العقد الماضي فقبل الوباء كان ربع إجمالي الديون الحكومية في أنحاء العالم يحمل عائدًا سلبيًا.

الآن، تبخرت الديون ذات العائد السلبي ولم تعد موجودة إلا في اليابان (وحتى هناك، أشار بنك اليابان إلى أنه قد يخرج من عصر سياسة أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر).

واليوم، يقدم ما يقرب من 60% من الديون الحكومية العالمية عوائد تتجاوز 3%. ولكن في حين أن الاعتقاد يقول أن السندات لها دور أكبر تلعبه في المحافظ الاستثمارية في عصر الأسعار الجديد هذا فإن مدى مستويات العائد المرتفعة اليوم قد لا يستمر لفترة أطول حيث أن أسعار الفائدة آخذة في الانخفاض.

انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 80 نقطة أساس منذ أن بلغت ذروتها في منتصف أكتوبر. وتاريخيًا، انخفضت أسعار الفائدة بأكثر من 200 نقطة أساس في العامين التاليين للرفع الأخير لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

الذكاء الاصطناعي

في حين أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة تزيد عن 20% حتى الآن هذا العام، إلا أنه لا يستبعد ارتفاعًا جيدًا في نهاية عام 2023 لأنه وبالحديث عن السوابق التاريخية كان شهر ديسمبر إيجابيًا في 2021 من أصل 29 عامًا الماضية.

وتميل بيئة سوق الأسهم إلى تحقيق نتائج جيدة ويتسارع نمو الأرباح مرة أخرى بعد في ظل اعتقاد بتنامي قوة الذكاء الاصطناعي وينصب التركيز الآن على كيفية استفادة الشركات ذات التوجه التكنولوجي من الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة "جوجل" عن نموذجها للذكاء الاصطناعي جيمني لتنافس شات جي بي تي التابع لـ” أوبن إيه آي".

يرى محللو جي بي مورجان أن الأسهم ستظل هي المحرك لارتفاع رأس المال على المدى الطويل ومن المؤكد أن السندات تلعب دورًا أكبر في المحافظ الاستثمارية اليوم لكن أداء الأسهم تفوق على السندات بنسبة 85٪ خلال 10 سنوات منذ عام 1950.

الضغوط الائتمانية

تعد إحدى الحقائق التي لا مفر منها في دورة الأعمال هي أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الحصول على الائتمان أكثر صعوبة ويتوقع أن يشهد العام المقبل المزيد من الضغط في بعض قطاعات المجمع الائتماني.

على سبيل المثال، هناك ما يقرب من 4.5 تريليون دولار من الديون العقارية التجارية المستحقة (حوالي نصفها بسعر فائدة متغير)، مع حوالي 2 تريليون دولار منها مستحقة السداد في عام 2025. ولكن في نهاية المطاف، يعتقد المحللون أنه سيتم احتواء هذه المشاكل ولا يتوقع أن تؤدي شروط الائتمان الصارمة إلى أزمة ائتمانية شاملة.