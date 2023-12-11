شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يتعافى من أدنى مستوى في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعافى المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين من أدنى مستوياته في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من تراجع الين عن ذروة أربعة أشهر وارتفاع وول ستريت بفعل رهانات متزايدة على بلوغ الاقتصاد الأمريكي بر الأمان.

وأنهى المؤشر نيكي تداولات اليوم مرتفعا 1.5 % عند 32791.80 نقطة بعد موجة صعود شهدت ارتفاع 196 سهما من إجمالي 225 على المؤشر مقابل تراجع 25 واستقرار أربعة.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 %.

جاءت مكاسب نيكي اليوم بعد أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر وشمل هبوطا 3.4 % يومي الخميس والجمعة وسط ارتفاع الين. ويقلل ارتفاع الين من قيمة مبيعات المصدرين في الخارج.

وقال محللون: "الارتفاع واسع للغاية، (لكن) يمكننا أن نرى بوضوح أن جزءا كبيرا منه هو تعاف طبيعي بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي... ربما يكون هذا هو العامل الأكبر".

وارتفعت الأسهم الأمريكية، خاصة أسهم شركات التقنيات المتقدمة، يوم الجمعة بعد صدور بيانات وظائف شهرية قوية عززت التكهنات بأن الاقتصاد سينجو من الركود.

وكان سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر للمؤشر نيكي بعدما صعد 76 نقطة بواقع 3.44 %. وتراجع الين إلى 145.615 ين للدولار اليوم الاثنين مقابل 141.60 في أواخر الأسبوع الماضي.

وكانت أسهم الطاقة الأفضل أداء بعد صعود أسعار النفط الخام، وربج المؤشر الفرعي لأسهم هذا القطاع في بورصة طوكيو 3.22 %.

