بداية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين، حيث زاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1857 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2387 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2785 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3183 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 22280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 1999 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 6.06 دولار بنسبة 0.30% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.