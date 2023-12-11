شكرا لقرائتكم خبر عن 3.15 مليار ريال.. قيمة الطرح الخاص للأوراق المالية في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الإحصائية ربع السنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية، أن قيمة الطرح الخاص للأوراق المالية بلغت في الربع الثالث من 2023، نحو 3.159 مليار ريال، منخفضة بنسبة 68%، مقارنة بـ 9.891 مليار ريال في الربع الثاني.

وأظهرت النشرة أن قيمة الطرح الخاص للأوراق المالية انخفضت على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023 بنسبة 84%، مقارنة بـ 19.749 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

الطروح المكتملة للأسهم

أوضحت النشرة أن قمية الطروح المكتملة للأسهم بلغت 166.7 مليون ريال، منخفضة بنسبة 66.8% على أساس ربعي، مقارنة بـ 502.8 مليون ريال في الربع الثاني.

وتراجعت قيمة الطروح المكتملة للأسهم في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي بنسبة 97.8%، مقارنة بـ 7.6 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا للنشرة فإن عدد الطروح المكتملة للأسهم (تشمل طلبات طرح مستلمة في فترات سابقة) بلغت 3 طروحات، بينما بلغ عدد الطروح المستلمة (تشمل برامج أسهم موظفين) 10 طروحات.

أدوات الدين

وبحسب النشرة فإن قيمة الطروح المكتملة لأدوات الدين (لا تشمل طرح سندات حكومة المملكة العربية السعودية) في الربع الثالث من 2023، بلغت نحو 2.993 مليار ريال، منخفضة بنسبة 68%، على أساس ربعي، مقارنة بـ 9.388 مليار ريال في الربع الثاني.

وانخفضت قيمة الطروح المكتملة، على أساس سنوي بنسبة 75.3%، مقارنة بـ 12.117 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ عدد الطروح المكتملة لأدوات الدين 5 طروحات، فيما بلغ عدد الطروح المستلمة لأدوات الدين في الربع الثالث من 2023 نحو 17 طرحا.