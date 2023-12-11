“أمانة الباحة” تطرح 18 فرصة استثمارية بمحافظة بلجرشي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة-الباحة

الخليج 365_الباحة

طرحت أمانة منطقة الباحة، 18 فرصة استثمارية في مواقع متعددة من محافظة بلجرشي، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء و تشغيل و صيانة محطة وقود بطريق البساتين على مساحة 6402 متراً مربعاً, وإنشاء وتشغيل و صيانة وإدارة فندق بوليفارد بوسط محافظة بلجرشي على مساحة 12890 متراً مربعاً, إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة نشاط سياحي قرى ومنتجعات بطريق الأمير حسام الطريق السياحي على مساحة 76603 أمتار مربعة, وتشغيل وصيانة عدد من الأكشاك بمواقع مختلفة بالمحافظة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.