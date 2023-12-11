مع تحرك «التموين».. توقعات بتراجع أسعار السكر

الشارقة - اميمة ياسر -

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع تراجع أسعار السكر في سوق التجزئة للمستهلك خلال الفترة المقبلة، مع بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات من السلعة بالأسواق، وتخصيص حصة بسعر 27 جنيها على بطاقات التموين.

وأضاف الفندي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن سعر طن السكر الأبيض الخام يباع لمصنعي الصناعات الغذائية بنحو 30 ألف جنيه، بينما يباع سعر الطن لتجارة التجزئة والتعبئة بنحو 24 ألف جنيه حاليا من البورصة السلعية، بعدما كان سعر الطن يتخطى 40 ألف جنيه سابقا.

وأوضح رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات أن مصنعي السكر والتجار كانوا يشترون الطن بنحو 46 ألف جنيه حتى منتصف نوفمبر الماضي، ومنذ أواخر الشهر الفائت ضخت البورصة السلعية كميات للمصنعين بنحو 30 ألف جنيه للطن ولتجار التجزئة والتعبئة بنحو 27 ألف جنيه للطن، لكبح جماح الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار.

وأشار الموقع إلى أن سعر كيلو السكر الأبيض بسوق التجزئة في الفترة الأخيرة تراوح بين 47 و50 جنيها في عدد من المناطق، وسعت وزارة التموين لطرح كميات للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، للحد من القفزة الكبيرة التي حدثت مؤخرا.

وبدأت وزارة التموين اعتبارا من اليوم، الاثنين، زيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين، وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، و2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة إلى السكر المصروف بسعر مدعم لأصحاب البطاقات التموينية عند 12.6 جنيه للكيلو.

وخلال الشهرين الماضيين، شهدت أسعار السكر قفزة كبيرة في السوق المحلي إلى مستويات غير مسبوقة، رغم وجود وفرة في المخزون يكفي الاستهلاك، حسبما ذكر الفندي في وقت سابق لمصراوي.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات سابقة من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.