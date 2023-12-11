شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 11380 نقطة، وبتداولات بلغت نحو، 7.527 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 258.636 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 11.039 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 133 شركة

انخفضت أسهم 133 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت أسهم 84، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الخريف، ونسيج، وأسلاك، وسيرا، وإس تي سي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وعناية، وأمانة للتأمين، والصقر للتأمين، ووقت اللياقة، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.7% عند 23705 نقطة، وبتداولات بلغت 34.123 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 2.015 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.619 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 19 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 40، من بين 78 شركة مدرجة في السوق الموازية.