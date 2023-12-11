شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتعزيز مشاركة المقاولين المحليين بمشاريع صندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية للمقاولين بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة بمقره, لقاء مبادرة تعزيز مشاركة شركات المقاولات الوطنية في مشاريع الصندوق.

ويأتي ذلك في إطار جهود مشتركة لتفعيل دور القطاع الخاص السعودي في مشاريع واستثمارات الصندوق الحالية والمستقبلية وزيادة المحتوى المحلي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتعزيز تنافسيته.

وانعقد اللقاء بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. زكريا العبدالقادر ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد ومسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة وعدد من شركات المقاولات.

وسلط اللقاء الضوء على مشاريع صندوق الاستثمارات العامة الحالية والمستقبلية وآلية التسجيل وطرق منافسة الشركات الوطنية لقطاع المقاولات على المشاريع تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030 في تعزيز تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته.