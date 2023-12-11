شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعا وسط ترقب لبيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا في بداية أسبوع حافل بالأحداث.

يأتي هذا وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الرئيسة في الولايات المتحدة وقرارات البنوك المركزية الكبرى في العالم بشأن أسعار الفائدة.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وأدى انخفاض أسعار المعادن إلى هبوط أسهم شركات التعدين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% ليظل عند أعلى مستوى له في 22 شهراً.

اقتصاد منطقة اليورو

وزاد المؤشر 11.6 % حتى الآن هذا العام مدعوماً بشكل أساسي بالرهانات على خفض أسعار الفائدة، وسط دلائل على تباطؤ التضخم واحتمال تعرض اقتصاد منطقة اليورو لركود طفيف.

وتراجعت أسهم شركات التعدين 0.9 بالمئة لتقود خسائر القطاع على المؤشر مع تراجع أسعار معظم المعادن مقابل ارتفاع الدولار.