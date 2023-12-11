الصندوق السياحي يعرف المستثمرين بالفرص الواعدة في الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم صندوق التنمية السياحي في 18 ديسمبر الحالي جولته التعريفية الثالثة والمعرض التعريفي المصاحب تحت عنوان «اكتشف بعد الأحساء»، برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، وحضور عدد من رواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية، وصناع القرار من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالمملكة، وذلك في فندق سموير.

وستسلط النسخة الثالثة على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي في المحافظة واكتشاف مختلف مجالاتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، أن الجولة تستهدف مشاركة رواد الأعمال والمستثمرين للتعرف على صندوق التنمية السياحي ودوره المحوري بالتعاون مع أطراف منظومة السياحة لتمكين مستثمري القطاع الخاص ودعمهم تجاه تنمية القطاع.

وتهدف الجولة والمعرض إلى إبراز الأحساء كأحد الوجهات السياحية في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بها، وتعزيز حزمة من المزايا التي تشكل قيمة مضافة للمشاريع السياحية في ظل ما تتمتع به المحافظة من ميزات تنافسية تتجسد في مقوماتها الطبيعية، حيث العيون والآبار وواحات النخيل التي تضم 3 ملايين نخلة تنتج نحو 120 ألف طن من التمور سنويا، والمتنزهات والبحيرات، والواجهة البحرية التي تعانق الخليج العربي بشواطئ تمتد على طول 150 كم، وثقافتها وإرثها التاريخي العريق الذي يعود إلى 5000 سنة قبل الميلاد، والذي تقف معالم آثارها التاريخية شاهدا عليه، إضافة إلى قيمتها الاقتصادية، حيث تحتضن أكبر حقول النفط في العالم، وشكل ذلك كله محفزا قويا في دخولها قائمة التراث الإنساني العالمي في «اليونسكو» عام 2018م ، واختيارها عام 2019م عاصمة للسياحة العربية بعد استيفائها شروط المنظمة العربية للسياحة، وقبل ذلك اختيارها عضوا في شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية عام 2015م.

ويشارك في المعرض وزارة السياحة، محافظة الأحساء، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وهيئة التراث، والغرفة التجارية بالأحساء، وشركة جدوى للاستثمار، وشركة الجبر للتمويل، وشركة الرائدة للتمويل، والبنك العربي الوطني، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، ومنصة مبات.

وتشمل الفعاليات ورش عمل يعرف من خلالها الصندوق ببرامج دعمه وحلوله التمويلية ويقدم استشاراته للراغبين والمهتمين إسهاما منه في تشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي ومجالاته المتعددة، وإبراز الفرص الاستثمارية وجهوده في تمكينها بالتعاون مع منظومة السياحة والجهات ذات العلاقة لتوفير المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية المحفزة لدعم الحركة السياحية في الأحساء، كما سيمكن المعرض المصاحب الراغبين والمهتمين في الاستثمار في القطاع السياحي في الأحساء من التعرف على جميع المنتجات والحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة ذات العلاقة بالاستثمار السياحي.