88 ألف منشأة تتنافس على جوائز العمل 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقام غدا ( 13 ديسمبر 2023) في الرياض حفل «جائزة العمل» لمنشآت القطاع الخاص في نسخته الثالثة، تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي.

وسيعقد الحفل هذا العام بالتزامن مع المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر.

ويتنافس أكثر من 88 ألف منشأة في القطاع الخاص على 27 جائزة موزعة على 4 مسارات رئيسة، هي: «مسار التوطين»، و«مسار بيئة العمل»، و«مسار المهارات والتدريب»، و«مسار الرئيس التنفيذي».

بمشاركة أكثر من مليون موظف في استبانة الترشيح للمنشآت المؤهلة، وذلك وفق معايير الترشح على جائزة هذا العام. وتهدف الجائزة إلى تكريم المنشآت المميزة، وتشجيعها على تبني نماذج الأعمال الممتثلة لمعايير بيئة العمل المحفزة، وذلك بهدف رفع تنافسيتها وتعزيز جاذبيتها للعاملين في القطاع الخاص.

كما تسهم هذه المبادرة، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تحفيز المنشآت على الاستثمار في تنمية كوادرها الوطنية، ورفع معدلات استدامة العاملين وتطورهم الوظيفي.

يذكر، أنه تمت إضافة مسار جديدٍ للجائزة هذا العام، وهو «مسار الرئيس التنفيذي»، وذلك تكريما لجهود قياديي منشآت القطاع الخاص، وتحفيزهم على تبنّي أفضل الممارسات التي تسهم في الارتقاء بمؤشرات أداء سوق العمل وكفاءته، وبما يحقّق تطلّعات رؤية المملكة 2030.

وانطلقت جائزة العمل للمرةٍ الأولى في فبراير من 2020.

ومنذ ذلك الحين، شهدت الجائزة تطورا مستمرا من منظور عدد المسارات التي تتيحها للترشح، وكذلك معدّلات المشاركة والإقبال عليها من كبرى منشآت القطاع الخاص.

«جائزة العمل 2023»

المتنافسون: 88 ألف منشأة في القطاع الخاص.

أكثر من مليون موظف شاركوا في استبانة الترشيح للمنشآت المؤهلة.

عدد الجوائز 27 جائزة

موزعة على 4 مسارات، هي:

- مسار التوطين.- مسار بيئة العمل.- مسار المهارات والتدريب.- مسار الرئيس التنفيذي.