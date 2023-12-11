إطلاق النسخة الرابعة من اختبار أساسيات مصرفية الأفراد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الأكاديمية المالية النسخة الرابعة من «اختبار أساسيات مصرفية الأفراد»، حيث يعد اختبارا إلزاميا من قبل البنك المركزي السعودي، ويهدف إلى التأكد من أن جميع الموظفين المستهدفين يتمتعون بمستوى من المعرفة والمهارات في المجال البنكي، بما في ذلك الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا القطاع تمكنهم من أداء مهامهم تجاه العملاء باحترافية ومسؤولية تامة.

وأوضحت الأكاديمية المالية أن «اختبار أساسيات مصرفية الأفراد» في نسخته الرابعة سيتم العمل به بدءا من تاريخ 4 فبراير 2024م، ويهدف الاختبار إلى بناء قدرات الموظفين في مصرفية الأفراد وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة وإطلاعهم على الأمثلة الواقعية والممارسات العملية المرتبطة بهذا المجال؛ ويستهدف موظفي الصفوف الأمامية لدى البنوك والمصارف العاملة في السوق السعودية، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومديروها وموظفو المبيعات وموظفو مراكز الاتصال، ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث، وكذلك موظفي إدارة العناية بالعميل لدى البنوك والمصارف.

وعملت الأكاديمية المالية بالتعاون مع الخبراء في قطاع البنوك على تحديث المادة التعليمية وفقا لممارسات السوق السعودي للاطلاع على المادة التعليمية أو التسجيل في هذا الاختبار زيارة صفحة الاختبارات عبر الرابط: https://fa.gov.sa/ar/services/Pages/ExamDetails.aspxEId=3dc42178-c00e-434b-871f-ade300fc6774

اختبار أساسيات مصرفية الأفراد

بدء العمل بالنسخة الرابعة من 4 فبراير 2024م.

يهدف إلى التأكد من أن الموظفين يتمتعون بمستوى من المعرفة والمهارات في المجال البنكي.

يعد اختبارا إلزاميا من قبل البنك المركزي السعودي.

المستهدفون:

موظفو الفروع ومديروها.

موظفو المبيعات.

موظفو مراكز الاتصال.

الموظفون المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

موظفو إدارة العناية بالعميل لدى البنوك والمصارف.

الأهداف: