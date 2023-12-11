روشن تتفق مع البنك الأهلي لتملك المنازل على الخارطة في مجتمعاتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة روشن - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي السعودي لتقديم برنامج جديد لتملك المنازل في مجتمعات روشن.

ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية في هذه النوعية من الشراكات، حيث سيتمكن موظفو البنك الأهلي من الاستفادة من إمكانية تملك وحدات على الخارطة في مجتمعاتها السكنية حول المملكة ضمن برنامج مجموعة روشن المخصص للشركات التي تقوم بدعم موظفيها لتملك منازلهم بباقة مميزة من العروض السكنية المخصصة لمنسوبي البنك الأهلي السعودي.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للمبيعات في مجموعة روشن جيسون مارجيتس، ورئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد في البنك الأهلي سعود عبدالعزيز باجبير، ستتاح لموظفي البنك الأهلي فرصة شراء المنازل، بما في ذلك الوحدات قيد الإنشاء في أي من مشاريع روشن في جميع أنحاء المملكة.

وستسهم هذه الشراكة بشكل فعال في تحقيق أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030 الذي يتمثل في رفع معدل ملكية المساكن، كما أنها تسهم في تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال توفير حلول سكنية مميزة ومعاصرة.

وقال مارجيتس «إن هذا التعاون يمثل إنجازا هاما لكلا الجانبين ويعكس التزامنا بتوفير خيارات سكنية عالية الجودة للمواطنين وتحويل حلم امتلاك المنزل إلى واقع. ونحن نتطلع إلى زيادة برامج التملك السكنية المتميزة من خلال هذه القناة الجديدة، وذلك في إطار سعينا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 لرفع نسبة تملك المنازل في المملكة».