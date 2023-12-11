شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات بأكثر من 130 مليار ريال برأس الخير الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استطاعت مدينة رأس الخير الصناعية جلب استثمارات بأكثر من 130 مليار ريال سعودي منها ما هو قيد التشغيل والإنشاء، ومنها ما هو قيد التصميم والدراسة.

كان نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، زار المدينة للاطلاع على خطتها الرئيسية.

الاستثمارات في رأس الخير الصناعية

كما سيطلع على برامجها الصناعية للصناعات الأساسية والصناعات الثانوية، والوقوف على سير العمل في الأراضي المخصصة للمشاريع وحوافز المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير وتوفير البنى التحتية لدعم المستثمرين في المدينة.

واطّلع على سير العمل في المشاريع القائمة ونسب التخصيص التي تتجاوز 75% من الأراضي المتوفرة، وتجهيزات المنطقة الاقتصادية الخاصة والمزايا التي يتم العمل على توفيرها للمستثمرين.

تعد مدينة رأس الخير الصناعية, الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين في المملكة، لتكون مدينة مختصة بالصناعات التعدينية.

مصانع كبيرة

وتشهد المدينة صناعات قائمة تحت التشغيل تضم مصانع كبيرة مثل، مصانع الفوسفات لإنتاج الأمونيا، والأسمدة الفوسفاتية، ومصانع الألومنيوم لإنتاج إكسيد الألومنيوم والألومنيوم وصفائح الألمونيوم.

وتدخل في العديد من الصناعات منها صناعات التغليف وصناعة السيارات، والتي ستسهم في زيادة المحتوى المحلي في الصناعات المحلية.