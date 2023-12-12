شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية.. مؤشر بورصة لندن يغلق على تراجع 0.13 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مؤشر بورصة لندن تراجعاً بنسبة 0.13 % عند الإغلاق، بما يعادل 9.58 نقاط، ليصل عند مستوى 7544.89 نقطة.

ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.

الأسهم البريطانية

كانت سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا في بداية أسبوع حافل بالأحداث.

يأتي هذا وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الرئيسة في الولايات المتحدة وقرارات البنوك المركزية الكبرى في العالم بشأن أسعار الفائدة.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وأدى انخفاض أسعار المعادن إلى هبوط أسهم شركات التعدين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% ليظل عند أعلى مستوى له في 22 شهراً.

اقتصاد منطقة اليورو

وزاد المؤشر 11.6 % حتى الآن هذا العام مدعوماً بشكل أساسي بالرهانات على خفض أسعار الفائدة، وسط دلائل على تباطؤ التضخم واحتمال تعرض اقتصاد منطقة اليورو لركود طفيف.

وتراجعت أسهم شركات التعدين 0.9 بالمئة لتقود خسائر القطاع على المؤشر مع تراجع أسعار معظم المعادن مقابل ارتفاع الدولار.