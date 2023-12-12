شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2556 دولار أمريكي، بزيادة 0.02 %.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1666 يورو بزيادة 0.05 %.

ارتفاع الدولار

من ناحية أخرى، تراجعت أسعار الذهب الإثنين في ظل ارتفاع الدولار فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 % إلى 2013.20 دولار.