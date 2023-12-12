شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.3 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا 19 سنتا أو 0.3 بالمئة عند التسوية إلى 76.03 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.32 دولار.

أسعار النفط اليوم

وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.

ويأتي هذا فيما لا يزال المستثمرين يشككون في أن الإمدادات ستنخفض، إذ من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في أوبك إلى تخمة في المعروض.

الإنتاج النفطي

ويتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في المعرض العام المقبل.

ويتلمس المستثمرون هذا الأسبوع مؤشرات بخصوص أسعار الفائدة من اجتماعات خمسة بنوك مركزية.

ومنها المركزي الأمريكي، وبيانات التضخم الأمريكية لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط.