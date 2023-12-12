شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. "داو جونز" الصناعي يغلق مرتفعًا 0.44 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الأسهم الأمريكية من الإغلاق عند مستويات مرتفعة جديدة لهذا العام.

ويأتي هذا قبيل صدور بيانات عن التضخم هذا الأسبوع، وإعلان سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وستؤثر بقوة على توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.52 نقطة أو ما يعادل 0.40 بالمئة إلى 4622.89 نقطة عند الإغلاق.

بورصة وول ستريت

في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 29.87 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 14433.85 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 158.97 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 36406.84 نقطة.