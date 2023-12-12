الاقتصاد

قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/16
  • 2/16
  • 3/16
  • 4/16
  • 5/16
  • 6/16
  • 7/16
  • 8/16
  • 9/16
  • 10/16
  • 11/16
  • 12/16
  • 13/16
  • 14/16
  • 15/16
  • 16/16

شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات المختلفة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشهد تنافسا بين أربعة مرشحين في عرس ديمقراطي، يمثلون تنوعا سياسيا، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

 

وبعد الانتهاء من عملية التصويت كل في لجنته الانتخابية التابع لها، أشاد قيادات المديريات بإقبال المواطنين على التصويت وهو ما يعكس الاهتمام بالشأن العام، والإيمان بأهمية وضرورة المشاركة الإيجابية لكل أطياف المجتمع في الانتخابات الرئاسية، داعين المواطنين لاستخدام حقهم الذي بالتصويت في الانتخابات والذي كفله لهم الدستور والقانون.

 

والقيادات الذين قاموا بالتصويت هم، خالد لطفى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء، د. عماد عبدالفتاح وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الاقصر، محمد يوسف الراوى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا، وجيه عبدالله، وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الفيوم، صلاح حفناوى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، خالد رمضان  وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسكندرية، داليا عثمان وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحيرة، عصام الحناوي بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، إبراهيم الطوخي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية، فتحيه الديب مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط، سهير مكى بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسوان، هشام عبدالله وكيل  مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الاقصر، عبير عبد العاطي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، صابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية.

 

 

5c9db4a2-d71e-4d72-9890-151905f343d8

 

 

e7b090c5-e79b-47f3-abd6-c623df88ef44

 

 

724faa1d-3f9f-463a-b493-b380b6cf7ebd

 

 

f9aafd41-9f4a-4032-af04-7440e5861f3d

 

 

f105e4ff-23bb-4ace-a8eb-a3029bac344c

 

 

8b2014af-7bce-49df-81e1-5f09333b63cf

 

 

47f136cb-4301-4c83-87d6-9f4fcecb8b83

 

 

a00dff6a-b019-4051-a8d9-f71dde9ff1e1

 

 

48b80c39-ceff-413a-a93d-9082d954f7bc

 

 

4ec4716c-8874-4652-a3b1-bf323865e00c

 

 

b7059077-377f-4d48-9a38-6020bf797620
b7059077-377f-4d48-9a38-6020bf797620

1a682cf1-0ffd-489f-8ef1-76189b91a6cb

 

 

8a453ae7-c233-44cc-9cad-ad1cdcedac94

 

 

1813fba0-0d6f-4879-8c47-1af8ee6b6646

 

 

e2a4d3e0-ac0a-4e4d-acd9-6cc64b84ff01

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements