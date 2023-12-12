شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بمودرن جاس يواصلون التصويت لليوم الثانى فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل العاملون بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول ، اليوم الإثنين، التوافد على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024 دعماً للاستقرار واستمراراً لمسيرة البناء والتنمية.

وشدد رئيس الشركة المهندس محمد قنديل على توفير كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على العاملين للتوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدا على أهمية المشاركة السياسية كخطوة مهمة في طريق التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.