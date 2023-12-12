شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة البورصة: إقبال الناخبين يعكس الوعى السياسى للشباب والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 باللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان إدارة القاهرة الجديدة.

وقالت السواح، عقب الإدلاء بصوتها، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تشهد إقبالاً كبيرًا ومتزايد من كافة فئات المجتمع نتيجة الوعي الانتخابي للمجتمع وخاصة من فئة الشباب والمرأة والذي يمثل أحد أهم إنجازات الدولة ونجاحها في السنوات الماضية في رفع الوعي بممارسة الديمقراطية وحرية الرأي وحث الشباب على المشاركة بإيجابية في صنع مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وأكدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه المشاركة السياسية الكبيرة من فئة الشباب تعكس مدى نجاح الدولة على مدى السنوات الماضية في محور تثقيف المجتمع بأهمية الحفاظ على الأمان والاستقرار والوقوف صف واحد في مواجهة التحديات والأزمات.

وأضافت كما لعبت الدولة دورًا بارزًا في التمكين الاقتصادي، للشباب والذي كان محور اهتمام القيادة السياسية برعاية الشباب وإتاحة الفرص لهم للاستثمار والعمل الحر من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والتي تمثل النسبة الأكبر من فرص العمل والتشغيل والمساهمة في الناتج القومي والنمو الاقتصادي.

ولفتت إلى الدولة تمضي قدمًا نحو مزيدًا من الدعم والتشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حوافز ومزايا وتيسيرات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن هناك تعاون إيجابي وتحرك للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع بالبرلمان لتعديل بعض مواد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح بقدر من المرونة في تعامل هذه النوعية من المشروعات مع المتغيرات الاقتصادية.