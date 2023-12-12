توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة المصريين للموسم الجديد

القاهرة - سامية سيد - وقعت خدمات المشاعر المقدسة مساء اليوم الاثنين، لحجاج شركات السياحى لموسم الحج الحالى 1445 هجريا، وذلك استعدادا لموسم الحج، وسعيا لتوفير أفضل الخدمات لحجاج السياحة، وفازت بالعقد شركة رحلات ومنافع التابعة للشركة القابضة لمطوفى حجاج الدول العربية، جاء ذلك بعد مناقصة طرحتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بين شركات خدمات الحجاج السعودية، وتقدمت للمناقصة 4 شركات سعودية وفازت الشركة المذكورة بعد فض المظاريف.

وقد وقع عن غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوى لجنة تسيير أعمال الغرفة نيابة عن الدكتور نادر الببلاوى رئيس اللجنة، وعن الجانب السعودى موفق رشاد خوج نائب رئيس الشركة القابضة لشركة مطوفى حجاج الدول العربية.

وقد تم التوقيع بمقر غرفة شركات السياحة فى الدقى بحضور كل من محمد بن حسن معاجينى رئيس الشركة القابضة لمطوفى حجاج الدول العربية وناصر تركى نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ممثلا عن الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية المكلفة من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية بإدارة ملف الحج السياحى، وبحضور أعضاء اللجنة اشرف شيحه وباسل السيسى وإيهاب عبد العال ويسرى السعودى واحمد فؤاد، بجانب كل من إيهاب المهدى وشريف صالح عضوى لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة.

وكانت اللجنة الفنية قد قامت بطرح كراسة شروط ومواصفات على الشركات السعودية، وأعقب ذلك عقد اجتماعات مكثفة للجنة مع الشركات السعودية المتقدمة للمناقصة والتى تقدمت بعروضها الفنية والمالية فى مظاريف مغلقة وقد وقع اختيار اللجنة على شركة رحلات ومنافع لتميز العرض المقدم منها ماليا وفنيا، وقد تم توقيع العقد بعد مفاوضات مكثفة قامت بها اللجنة خلال الخمس أيام الماضية توجت بتوقيع الاتفاق الذى يتضمن كافة الحقوق والخدمات المقدمة للحجاج.