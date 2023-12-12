شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بترول الصحراء الغربية يتفقد لجنة متابعة سير الانتخابات بمستشفى البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اليوم المهندس إبراهيم مسعود - رئيس شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) إحدى شركات قطاع البترول ورئيس لجنة الامناء بالمستشفى ، بتفقد أعمال لجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية التي تقيمها مستشفى البترول بالإسكندرية وسط أجواء وطنيه وأمام سباق رئاسي معبر عن إرادة الشعب فى إختيار رئيس الجمهورية من خلال مناخ ديموقراطي ينم عن يقظة عمال قطاع البترول العريق نحو واجبهم الوطني.

قامت لجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية المشكلة برئاسة د تامر حلمي مدير عام المستشفى بمهامها المحددة طبقاً لتشكيل كل لجنة من إعداد كشوف الناخبين من السادة العاملين وتسهيل مهمة خروجهم من العمل علي مدار أيام الإنتخابات الرئاسية دون الإخلال بمهام العمل وطبق جداول عمل زمنية تتيح لهم المشاركة الوطنية في الاستحقاقات الدستورية لكل عامل.

قام رئيس شركة ويبكو بتقديم الشكر للجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية وأثنى على دورهم المشرف والفعال نحو وطنهم ومساعدة زملائهم العاملين وتسهيل جميع المعوقات وتقديم كل سبل الراحة تلبية لنداء الواجب ودعماً للاستقرار والأمان والسير قدماً في استكمال مسيرة التنمية الشاملة.

كما قام محمود المغربي رئيس اللجنة النقابية بالمستشفى بشرح عمليات الرصد والتجهيز وتقسيم الأدوار والخطة الزمنية المحددة لأداء العاملين لدورهم الوطني.

كما قامت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بتسهيل خروج العاملين المغتربين الي مقار لجان الوافدين علي مدار اليومين وذلك للقيام بواجبهم الوطني في الاستحقاقات الدستورية.

كما أكد رزق بدري مدير عام الشئون الإدارية بالمستشفى أنه تم توفير كل الإمكانيات المتاحة من تقديم قاعدة بيانات واضحة لتسهيل إعداد جداول الناخبين لكل العاملين بالمستشفى موضحاً أن جميع العاملين بالمستشفى كانوا علي قدر من المسئولية تجاه وطنهم الغالي.

وفي نهاية اللقاء قدم الشكر إلي القائمين على هذا العمل الدؤوب وسعادته بتعاون كافة إدارات المستشفى من إدارة الشئون الإدارية والمالية والمهمات والطبية والأمن والحاسب الآلي المشكلين بلجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية وسعادته بحالة التطور التي تعيشها مستشفى البترول بالإسكندرية في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل والعاملين في كافة إدارات المستشفى.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.