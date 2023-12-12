شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرف السياحية يدلى بصوته ويؤكد: الانتخابات تدعم مسيرة التنمية الشاملة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى صباح اليوم الإثنين أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنة مدرسة صلاح الدين الإبتدائية بالتجمع الخامس.

وأكد أحمد الصيف حرصه علي الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية أولا لممارسة حقه الدستوري، وثانيا للمشاركة في العرس الديموقراطي الذي تشهد كافة ربوع مصر منذ اليوم الأول لتلك الانتخابات وبما يؤكد وعي المصريين بحقوقهم الدستورية، وحرصهم كذلك على دعم مسيرة التنمية والاستقرار والتحديث ببلدهم، وأضاف الوصيف أن مشهد طوابير الناخبين رسالة إيجابية للعالم أجمع تؤدي بالطبع إلى تحسين صورة مصر الذهنية لدى العالم أجمع.

وكان رئيس إتحاد الغرف السياحية قد وجه رسالة بالفيديو إلي جميع العاملين بالقطاع السياحي المصري حثهم فيها على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في تلك الإنتخابات المهمة، وقال الوصيف في الفيديو "أدعو كل زملائي العاملين بالقطاع السياحي المصري لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية " وأكد أن تلك المشاركة بالعملية الإنتخابية تدعيم للخطوات الجادة لعملية البناء الشامل للوطن، واستمرارا للتنمية التي تتواصل وتتوسع على أرض مصر الحبيبة، وقال موجها كلامه للعاملين بالقطاع السياحي "صوتنا هيفرق لدعم تلك المسيرة الرائعة، ودعم الخطوات الجادة لتطوير السياحة، القطاع الحيوي الذي يساهم في نهضة مصر ورفعة اقتصادها القومي الفترة المقبلة.