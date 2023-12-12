شكرا لقرائتكم خبر عن كلارو العقارية تستعد لإطلاق نسخة جديدة من موقعها الإلكترونى للعقارات الموثوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة كلارو أنها بصدد وضع اللمسات النهائية على تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بها والذي سيتمكن العملاء من خلاله من الوصول للعقارات الموثوقة المدعومة بالخدمات الاحترافية، كما ستطلق نسخة جديدة من موقعها الإلكتروني المحدّث www.claro.eg



Claro

وصرح أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي لكلارو للتقييم والدارسات؛ أن الموقع والتطبيق الجديد سيكونا متاحين لهواتف أندرويد وأي أو إس وسيقدمان خدمة ذكية وتفاعلية تتيح لجمهور المستخدمين التواصل مع كل الأطراف الفاعلة في السوق العقاري ومن ضمنهم أفضل المطورين والوسطاء العقاريين العاملين في مصر، حيث يعمل التطبيق بمثابة مستشار عقاري للمستخدمين.

وأضاف فتحي أن المستخدمين سيتمكنون من طلب خدمة التقييم للحصول على القيمة العادلة لممتلكاتهم العقارية أو العقارات التي يريدون شراءها بحيادية واستقلالية، كما سيتمكن العملاء من طلب فحص المستندات القانونية للعقارات والأصول وكذلك طلب خدمات المعاينة والتصوير وحتى التصوير الجوي للتعرف على العقار والمنطقة بشكل تفصيلي ووضوح تام، يمكن للمصريين العاملين بالخارج او الأجانب الراغبين في شراء عقارات بمصر الاستفادة من تلك الخدمات للحفاظ على استثماراتهم ومدخراتهم وتنميتها.

جدير بالذكر أن كلارو للتقييم العقاري مــن أفضل المقيمين العقاريين في مصر والشرق الأوسط حيث حصلت الشركة على الاعتماد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين ببريطانيا وعضو بمجلس المعايير الدولية للتقييم، وكذلك شريك تقني للمعهد الملكي في مصر والشرق الأوسط، ولديها نخبة من خبراء التقييم الأصول المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.