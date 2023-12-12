شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج جهود مصر الرائدة مع شركاء التنمية فى مجال "إزالة الألغام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التعاون الدولي عن جهود مصر الرائدة وبمساعدة شركاء التنمية في مجال إزالة الألغام، ومخلفات الحرب، حيث نجح مشروع "دعم خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى ومكافحة الألغام" (2007-2018)، والمنفذ بالتعاون مع كل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي، في تطهير 1950 كيلومترًا مربعًا من مساحة الأراضى فى الساحل الشمالى الغربي، مما فتح أكثر من 270 ألف فرصة عمل وإنشاء أول مركز للأطراف الصناعية في البلاد. المنطقة.

وأدت المرحلة الثانية الممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.7 مليون يورو من المشروع المذكور (2014-2018)، إلى تطهير 1,674 كيلومتر مربع وتجاوز الهدف المحدد المتمثل في تطهير 902 كيلومتر مربع فقط. ومن خلال المرحلة الثانية، قدم مركز الأطراف الاصطناعية الأول من نوعه في المنطقة خدمات التركيب والصيانة لنحو 170 ناجًيا من الألغام الأرضية. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حملتين للتوعية بمخاطر الألغام فى عامى 2015 و2017 بإجمالي عدد 92,162 مستفيدًا مباشرًا. كما نفذ المشروع برنامجاً لتنمية القدرات لتمكين 4 منظمات غير حكومية محلية من إدارة الصناديق المتجددة للقروض الصغيرة لصالح ضحايا الألغام الأرضية. وفي نفس السياق، تلقت 215 أسرة من ضحايا الألغام الأرضية الدعم لبدء مشاريع مدرة للدخل.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع فى طليعة الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة العالمية للألغام الأرضية لمدة خمسة وعشرين عامًا، حيث قام بتنفيذ العديد من المشاريع لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وشركاء آخرين فى جميع أنحاء العالم، ودعم شركاء التنمية فى أنشطة مكافحة الألغام مثل إزالة الألغام الأرضية، وبناء القدرات التشغيلية، ومساعدة الضحايا فى المناطق المتأثرة، وذلك من خلال مبادرات التنمية والخبرات التقنية في شراء السلع والخدمات ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام.