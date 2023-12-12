شكرا لقرائتكم خبر عن لفته إنسانية.. رئيس لجنة يساعد مسن على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان مدرسة مدينتى بالقاهرة الجديد، خلال اليوم الثاني لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 لفتة إنسانية، حيث قام رئيس اللجنة بالتحرك من أجل مساعدة ناخب من كبار السن، وقام بالتوجه للخارج من أجل مساعدته للمشاركة والإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 ،حيث لم يتمكن الناخب من صعود السلم المؤدي للجنة فتحرك له رئيس اللجنة لمساعدته على الإدلاء بصوته.

وتوافد المواطنين على لجنة مدرسة مدينتى بالقاهرة الجديدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثانى على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.