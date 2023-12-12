شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: نعمل على تصنيع الخامات الدوائية فى مصر وفق الاشتراطات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تواصل الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، جهودها لإتمام عملية تصنيع الخامات الدوائية فى مصر، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد من معدل إنتاج الدواء.

ويأتى هذا تزامنا مع استمرار تحديث المصانع وفق اشتراطات ‏التصنيع الجيد الذي تنفذه الشركات حاليا ويتابعة بصورة أسبوعية الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

‏كشفت مصادر لليوم السابع أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عن عملية تصنيع الخامات الدوائية سواء في شركة النصر أو في الشركات الأخرى، حيث يعقد الدكتور أشرف الخولى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الدوائية اجتماعات متواصلة لإتمام هذا المشروع الهام مما يساهم في زيادة موارد الشركات بشكل كبير، بجانب الانتهاء من عملية هيكلة في بعض الشركات التابعة.