الاقتصاد

6 منافذ يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بالكهرباء من خلالها

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القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من النصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى فى إطار حملة ترشيد استهلاك الكهرباء التى أطلقها الجهاز، وهى كالأتى: 

 

- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

 

- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

 

- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر.

 

- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

 

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-  من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org.

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                        

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

 

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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