شكرا لقرائتكم خبر عن 6 منافذ يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بالكهرباء من خلالها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من النصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى فى إطار حملة ترشيد استهلاك الكهرباء التى أطلقها الجهاز، وهى كالأتى:
- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.
- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.
- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر.
- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.
يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org.
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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