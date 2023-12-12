شكرا لقرائتكم خبر عن 6 منافذ يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بالكهرباء من خلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من النصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى فى إطار حملة ترشيد استهلاك الكهرباء التى أطلقها الجهاز، وهى كالأتى: - إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن. - يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين. - تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر. - بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء. يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي: 1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. 2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org. 3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811شارع صلاح سالم. 4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] 5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471. 6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

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