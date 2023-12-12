شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستقر قبيل قرارات أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، قبيل الإعلان عن قرارات مهمة بشأن سياسات أسعار الفائدة وبيانات التضخم، ووسط شكوك في أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس العام المقبل، ستعوض فائض المعروض من الخام، وضعف نمو الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير عند 76.03 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 3 سنتات إلى 71.35 دولار للبرميل.

وجرت تسوية كلا العقدين على ارتفاع طفيف يوم الاثنين، إذ ارتفع خام برنت 19 سنتًا إلى 76.03 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات إلى 71.32 دولار.

نشاط النفط الصخري الأمريكي

وقال محللون من إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة: "النمو في نشاط النفط الصخري بالولايات المتحدة لا يزال مفاجئًا، في حين أن الزيادات من المنتجين الآخرين من خارج أوبك كبيرة بشكل غير متوقع".

وانخفضت أسعار خام برنت من أكثر من 80 دولارًا للبرميل في بداية ديسمبر الحاليّ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط من أكثر من 77 دولارًا.