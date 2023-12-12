الاقتصاد

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض غدا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم ( 3 – 4 - 5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 13/12/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024، في مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

 

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 79، يوم الأربعاء 13/12/2023، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 14/12/2023، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة رقم 135، يوم الإثنين 18/12/2023، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 19/12/2023، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الأربعاء 20/12/2023.

 

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 25/12/2023، ووحدات العمارة رقم 155، يوم الثلاثاء 26/12/2023، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الأربعاء 27/12/2023، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الأحد 31/12/2023، ووحدات العمارة رقم 163، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الأربعاء 3/1/2024، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الإثنين 8/1/2024، ووحدات العمارة رقم 160، يوم الثلاثاء 9/1/2024.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements