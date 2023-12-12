شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى مصر اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.. والبلطى بـ61 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الأسماك فى مصر اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 استقرارا، وسجل سعر كيلو البلطي بين 61 و69 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 60 و 66 جنيها والبلطى الأسوانى 20 إلى 60 جنيها والفيلية البطلى 40 إلى 200 جنيه فى سوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 80 إلى 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلي 100 جنيه والمكرونة من 57 إلي 67 جنيها للكيلو فى الجملة وسمك موسى 120 إلى 250 جنيها وبلغ سعر السبيط "كاليمارى" من 220 إلي 320 جنيها وكابوريا 40 إلى 230 جنيها والمورجان من 55 إلى 60 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 425 إلى 495 جنيها وجمبرى مقاس 1 من 310 إلى 390 جنيها وجمبري مقاس 2 يسجل 220 إلي 300 جنيه وجمبري 3 من 105جنيهات إلى 195 جنيها.