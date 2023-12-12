شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يشارك فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس الشركة، بصوتهما فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمدرسة عباس العقاد التجريبية، وأشاد المهندس العصار بما تشهده العملية الانتخابية من إقبال كبير يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية وحرص أبناء الشعب على الاستقرار ومواصلة الانجازات، مشيرا إلى أن أبناء الشركة حرصوا على المشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية فى الخارج من خلال فروع الشركة، وفى الداخل حيث توجهوا إلى كافة اللجان داخل الجمهورية، ادراكا منهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى، وكذلك من أجل الاسهام في استكمال جهود التنمية ومواجهة التحديات في كافة المجالات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.