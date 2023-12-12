شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء.. 100 جرام بـ318900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ارتفاعا محدودا في جميع الأوزان الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في السوق والذي يسجل 3189 جنيهات وفيما يلي بيان بأسعار سبائك الذهب بدون إضافة مصنعية.

أسعار السبائك الذهب اليوم: سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3189 جنيها بدون مصنعية. أسعار السبائك الذهب اليوم: سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3189 جنيها بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7972 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15945جنيها . سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 31890 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 63780 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 99177 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 159450 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 318900 جنيها.

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