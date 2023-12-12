الاقتصاد

طابور للشباب بلجنة مدرسة مدينتى فى ثالث أيام التصويت بانتخابات الرئاسة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة، توافد كبير من قبل الناخبين لاسيما الشباب، تزامنا مع فتح اللجان الانتخابية في ثالث أيام التصويت من انطلاق الانتخابات الرئاسية واستحوذ الشباب على المشهد الانتخابي منذ اللحظة الأولى لانطلاق سباق الانتخابات الرئاسية، وعلى اليوم الثالث على التوالي.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

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طابور للشباب بلجنة مدرسة مدينتى

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لجنة مدرسة مدينتى

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من أمام لجنة مدرسة مدينتى

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لجنة مدرسة مدينتى

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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