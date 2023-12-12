شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الناخبين للادلاء بأصوتهم في اليوم الأخير بمحافظة الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد المواطنين على لجان الانتخابات بمحافظة الإسماعيلية لليوم الثالث والأخير للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

وشهدت اللجان إقبالا كبيرا اليومين الماضيين في أغلب اللجان، فيما بدأ التوافد علي عدد من السرادقات المجاورة للجان.

وتوافد عدد من الناخبين على لجنة معهد بنين القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية في الساعة الأولى لبدء العملية الانتخابية اليوم.

‏وحرص عدد من المتطوعين من بينهم أشرف عبد العليم مدير مدرسة القنطرة غرب الابتدائية في تيسير دخول الناخبين وتحديد أرقامهم في كشوف الانتخابات لتسهيل العملية الانتخابية.

وخصصت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 963 ألف و273 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب لجان الوافدين التي تضم 10لجان انتخابية، و10لجان عامة.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألف و273 ناخب، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 23 لجنة في مركز أبوصوير، و13 في مركز القصاصين، و14 في مركز التل الكبير، و19 بمركز القنطرة غرب، و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 بمركز فايد.

وأشرفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية علي تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة، بالإضافة إلي إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.