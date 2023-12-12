الاقتصاد

"إبدأ" تشارك صور العاملين بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بالانتخابات الرئاسية 2024

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القاهرة - سامية سيد - شاركت المبادرة الوطنية "ابدأ" صور العاملين بالمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية بالانتخابات الرئاسية 2024 وذلك علي صفحتها الرسمية .

 

كان هناك اقبال كثيف من الناخبين والعاملين بالمجمعات الصناعية والمصانع والورش الحرفية بمختلف محافظات مصر في لفتة غير مسبوقة مؤكدين  أهمية المشاركة من أجل النهوض بمصر واستكمال مسيرة البناء. 

 

تعد انتخابات  الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

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العاملين بالمناطق الصناعية بالانتخابات الرئاسية 2024

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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