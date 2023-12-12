شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات تزامنا مع انعقاد اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، تزامنا مع انعقاد اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 24322 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 29087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10351 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 5161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7511 نقطة.