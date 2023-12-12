شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي يقلص مكاسبه مع تلاشي توقعات رفع الفائدة في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشر نيكي الياباني مكاسب متواضعة اليوم الثلاثاء وسط تلاشي التوقعات بتحرك وشيك من جانب بنك اليابان في اجتماع السياسة المقرر الأسبوع المقبل.

وأنهى نيكي تداولات اليوم مرتفعا 0.16 % عند 32843.70 نقطة، ليسجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وقفز المؤشر 1.16 % عند الفتح لكنه قلص المكاسب بشكل مطرد مع ارتفاع الين. ويضر ارتفاع الين بتوقعات الأرباح للعديد من أسهم الشركات المدرجة على المؤشر وتصدر منتجاتها.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فخسر 0.23 % خلال اليوم، متأثرا بارتفاع أسهم شركات التمويل وسط مخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة.

ونقل تقرير لبلومبرج نيوز عن مصادر أمس الاثنين أن مسؤولي بنك اليابان لا يرون ضرورة ملحة للخروج من أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط غياب مؤشرات كافية على نمو في الأجور يبرر تضخما مستداما.

ودعمت أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل بقاء المؤشر نيكي في المنطقة الموجبة، رغم انخفاض 137 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 86 واستقرار سهمين.

وحصلت أسهم التقنيات الفائقة على دعم من الأداء القوي لنظيراتها الأمريكية خلال الليل، مما دفع قطاع التكنولوجيا لقمة المؤشر نيكي.

وكان مؤشر شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر للمؤشر نيكي إذ أضاف وحده 34 نقطة بعد ارتفاعه 1.48 %. وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر بقفزة 4.37 %.

