النفط يستقر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار النفط اليوم قبيل الإعلان عن قرارات هامة بشأن سياسات أسعار الفائدة وبيانات التضخم.

وبحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط عند 76.03 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير ثلاثة سنتات إلى 71.35 دولار للبرميل.

وجرت تسوية كلا العقدين على ارتفاع طفيف يوم الاثنين، إذ ارتفع خام برنت 19 سنتا إلى 76.03 دولارا للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 71.32 دولارا.