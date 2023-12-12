صندوق تنمية الموارد البشرية شريك استراتيجي للمؤتمر الدولي لسوق العمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية كشريك استراتيجي في المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 13- 14 ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.

ويهدف المؤتمر الدولي لسوق العمل إلى إنشاء منصة عالمية تجمع صناع القرار والقادة في مختلف أسواق العمل حول العالم لمناقشة التحديات والحلول التي تواجه سوق العمل الدولي، ومن خلال شراكته لهذا المؤتمر، يعكس صندوق تنمية الموارد البشرية التزامه بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات للارتقاء بسوق العمل في المملكة العربية السعودية.

ويعد صندوق تنمية الموارد البشرية الشريك الاستراتيجي للمؤتمر الدولي، حيث يُعنى الصندوق بتنمية رأس المال البشري للمملكة العربية السعودية في القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات، كما يسعى إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب على العمالة، وكذلك تسهيل التوظيف المستدام في القطاع الخاص للشرائح المستفيدة عالية المخاطر.

وأكد الصندوق أهمية هذه الشراكة مع المؤتمر الدولي لسوق العمل، وأن يكون جزءًا من هذا الحدث العالمي الهام، معبرًا عن تطلعه إلى تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مستقبل واعد لسوق العمل السعودي والعالمي.