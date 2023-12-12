تراجع الدولار واستقرار الين في تعاملات آسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجع الدولار الأمريكي فيما استقر الين في تداولات اليوم، في تعاملات آسيا، وسط ترقب المتعاملين بيانات التضخم في الولايات المتحدة وسلسلة مرتقبة من اجتماعات البنوك المركزية.

وتشهد العملتان تقلبات منذ أيام إذ ارتفع الين متأثراً بتصريحات من البنك المركزي الياباني قبل أن ينخفض مجدداً بسبب تقارير قللت من شأن توقعات حول تغيير وشيك في السياسة النقدية.

وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 % ليصل إلى 145.46 يناً، فيما بلغ سعر اليورو 1.0765 دولاراً والجنيه الإسترليني 1.2577 دولاراً.