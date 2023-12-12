متطوعو حياة كريمة ييسرون إجراءات الانتخابات بالإسماعيلية

القاهرة - سامية سيد - تلعب مؤسسة حياة كريمة دورا مهما فى تيسير العملية الانتخابية على الناخبين فى مراكز ومدن الجمهورية.

وفى محافظة الإسماعيلية وتحديدا أمام لجنة مدرسة القنطرة غرب الإعدادية بنات يعمل فريق مؤسسة حياة كريمة على تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واستخراج أرقامهم وتعريفهم بأرقام اللجان

‏وأشار فريق مؤسسة حياة كريمة لـ"الخليج 365" إلى أنهم ييسرون عملية الانتخابات، وأن هناك إقبال ما بين كثيف إلى متوسط وإنهم يدعون الشباب من لم ينتخب أن يستغل اليوم للإدلاء بصوته.

وأوضحوا أنهم لا يوجهون احد بل ييسرون الأمر فقط وكل ناخب يختار مرشحه المفضل.

وجهزت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و10 لجان عامة، وبلغ عدد لجان الوافدين 10 لجان انتخابية، بإجمالى 963.273 صوتا انتخابيا.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية برئاسة نائب محافظ الإسماعيلية؛ لمتابعة سير الاستحقاق الانتخابى وتذليل كافة العقبات التى تواجه الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.