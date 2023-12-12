شكرا لقرائتكم خبر عن 404.4 ألف إجمالي عدد المكتتبين في الطروحات العامة خلال 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة السوق المالية عن انخفاض عدد المكتتبين في الطروحات العامة في الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغ 404.418 ألف مكتتب، مقابل 1.271 مليون مكتتب في الربع الثاني.

وبحسب النشرة الإحصائية ربع السنوية الصادرة عن الهيئة، فإن عدد المكتتبين في الطروحات العامة بالربع الثالث من 2023، ارتفع على أساس سنوي بنسبة 67.9%، مقارنة بـ 241.089 ألف مكتتب في الربع المماثل من العام الماضي.

الاكتتاب عبر الإنترنت

أوضحت النشرة أن عدد المكتبين عبر الإنترنت بلغ في الربع الثالث نحو 363.256 ألف مكتتب، مقابل 1.232 مليون مكتتب في الربع الثاني، و 154.691 ألف مكتتب في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ عدد المكتتبين عبر الصراف الآلي في الربع الثالث من العام الحالي، 34.76 ألف مكتتب، بانخفاض قدره 1.4%، مقارنة بـ 35.252 ألف مكتتب في الربع الثاني، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 80.9%، مقارنة بـ 19.223 ألف مكتتب في الربع ذاته من العام الماضي.

وذكرت النشرة أن عدد المكتتبين في الطروحات العامة عبر الفرع بلغ في الربع الثالث من 2023 نحو 3.379 ألف مكتتب، مرتفعا على أساس ربعي بنسبة 29.8%، مقارنة بـ 2.604 ألف مكتتب في الربع الثاني، بينما قفز على أساس سنوي بنسبة 1540%، مقارنة بـ 206 آلاف مكتتبين في الربع نفسه من 2022.

وسجل عدد المكتتبين في الطروحات العامة عبر الهاتف المصرفي في الربع الثالث من العام الحالي، نحو 3016 مكتتبا، مرتفعا على أساس ربعي بنسبة 88.4%، بينما انخفض بنسبة 95.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ 66.96 ألف مكتتب في الربع المماثل من العام الماضي.