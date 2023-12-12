شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على التصويت في ثالث أيام الانتخابات والشباب في المقدمة بدائرة بولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دائرة بولاق أبو العلا اقبال على التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ورصد الخليج 365 مشاركة كافة فئات المجتمع المصري في التصويت بالانتخابات من أجل رسم مستقبل أفضل لمصر.

وقال كريم العمدة أحد الشباب المشارك في العملية الانتخابية بدائرة بولاق بلجنة المعهد الفني للصحافة ، إن هناك إقبال كبير من الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 وكذلك كافة فئات الشعب المصري للتصويت من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وتجمع عدد من الشباب أمام لجنة المعهد الفني الصناعي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث وسط انتظام عملية التصويت واستمرار التوافد على اللجان المختلفة في دائرة وسط القاهرة وبولاق .

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.