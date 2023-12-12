شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبون من ذوى الهمم يتحدون إعاقتهم ليدلوا بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بعض الناخبين من ذوي الهمم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أهمية الإدلاء بصوتهم لأنه أمانة خاصة مع إهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير كل سبل المساعدة لهم في كافة نواحي الحياة ودمجمهم في المجتمع والوظائف المتنوعة، وأشادوا بسهولة ويسر العملة الانتخابية موضحين أنهم لم يستغرقوا أكثر من ٥ دقائق ليدلوا بصوتهم في اللجنة التابعين لها وسط مساعدة من الجميع باللجنة في المدرسة اليابانية بالشيخ زايد .

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.