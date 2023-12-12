شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر يصطفون بكثافة أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بنرحز إسنا محافظة الأقصر، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث احتشد الناخبون في طوابير ممتدة أمام لجان الاقتراع، وذلك منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحاً.

وأكد الناخبون حرصهم على استخدام حقهم القانوني وأن يكون لهم دور في اختيار رئيسهم المنتخب لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.