الاقتصاد

أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر يصطفون بكثافة أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

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القاهرة - سامية سيد - حرص أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بنرحز إسنا محافظة الأقصر، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث احتشد الناخبون في طوابير ممتدة أمام لجان الاقتراع، وذلك منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحاً.

 

وأكد الناخبون حرصهم على استخدام حقهم القانوني وأن يكون لهم دور في اختيار رئيسهم المنتخب لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

 

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أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

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أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر خلال اللإدلاء بأصواتهم

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أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر 

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أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر أمام لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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