البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات 1.7 مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 24208 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 29018 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10303 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 5164 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 7502 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 6502 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمطورون العرب القابضة، والمصرية لنظم التعليم الحديثة.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء عدد 495.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.43% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 710 ألف سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات اسيك للتعدين-اسكوم، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 248.9 ألف سهم، 9400 سهم، 267 ألف سهم، 160 سهم، 312.1 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عدد 4 ملايين سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية 30.8 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والقاهرة للزيوت والصابون، والمالية والصناعية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وفتنس برايم للأندية الصحية، عدد 4 ملايين سهم، مليون سهم، 193.6 ألف سهم، 4862 سهم، 170 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، عدد 8500 سهم، 309 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 26.5 ألف سهم، 900 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بيع المساهم أشرف محمد عبد الحميد سند عدد 3.7 مليون سهم بسعر 0.9434 جنيه بقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.817% إلى 0.514%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة حديد عز، إجمالي المبيعات بلغت 103.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر مقابل 60.6 مليار جنيه، وتحولت الشركة للخسارة إلى 1.9 مليار جنيه مقارنة مع ربحية بلغت 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف"، تحقيق إيرادات بلغت 132.1 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 76.3 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 29.2 مليون دولار مقارنة بخسائر 29.1 مليون دولار بنسبة نمو 200%.

في شأن أخر قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 840.1 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس عام 2023 بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على 84 مليون سهم.