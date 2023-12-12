الاقتصاد

اقبال على التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 والشباب في المقدمة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة  اقبال على التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، للمشاركة في الاستحقاق الدستورى، حيث توافدت السيدات والشباب وكبار السن  على اللجان بأعداد كبيرة من المواطنين للمشاركة فى التصويت بالانتخابات.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

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الاقبال على التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

 

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لجنة مدرسة مدينتى للغات

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جانب من الانتخابات الرئاسية

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احد المشاركات في الانتخابات بلجنة مدرسة مدينتى للغات

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المشاركات في الانتخابات بلجنة مدرسة مدينتى للغات

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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