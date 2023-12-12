شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: السوق الأفريقي أحد أولويات تعزيز التجارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، مشيراً إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليار و761 مليون دولار.

وجاء ذلك على هامش افتتاح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتو على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود افريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن معرض فوود أفريكا يقام تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المجلس والتصديرى للطباعة و التغليف وغرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار، مشيراً إلى أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار إلى جانب اجتذابه لبعثة مشترين تضم قرابة 500 مشتري دولي متخصص.

وأوضح سمير أن المعرض يمثل تجمعاً هاماً للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والخضراوات الطازجة ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم ويسهم أيضا في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن إقامة المعرض للعام الثامن على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

وأشار الوزير إلى أن معرض فوود أفريكا في دورته الحالية يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الأفريقية وكذا خطة الوزارة الهادفة الى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة السوقين المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري تبذل جهوداً حثيثة كل عام في إقامة هذا المحفل الهام وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض في اجتذاب بعثات المشترين للمعرض.

وأوضح سمير أن عدداً من الجهات الحكومية تشارك بالمعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والخارجي، واطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومن ثم الصناعة المحلية.